Петропавловск-Камчатский, 12 июля, 2022, 07:34 — ИА Регнум. Новым руководителем следственного управления Следственного комитета РФ президент Владимир Путин назначил полковника юстиции Владимира Кулакова. 12 июля в Петропавловске-Камчатском его представили коллективу и представителям органов власти, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

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«Со своей стороны хочу также пожелать, чтобы вашей семье понравилась Камчатка, чтобы на этой прекрасной, но отдалённой земле они провели время, отведённое на ваше руководство, вместе с вами, и чтобы это время пошло на пользу как вам, так и вашим близким», — сказал губернатор края Владимир Солодов.

До назначения на новую должность Владимир Кулаков являлся первым заместителем руководителя СУ СК России по Якутии. Он женат, воспитывает троих детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемерове приказом генерального прокурора России назначен прокурор Заводского района. Им стал старший советник юстиции Владимир Шиманович.