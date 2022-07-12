Энергодар, Украина, , 07:34 — REGNUM Удар по зданию возле Запорожской АЭС в городе Энергодаре нанесли два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинских боевиков. Об этом 12 июля сообщил представитель пресс-службы администрации Энергодара.

Запорожская АЭС Npp.zp.ua

Атака украинских беспилотников была зафиксирована в 00:26 мск. Два ударных БПЛА сбросили две мины калибром 120 мм на здание возле Запорожской АЭС.

В результате удара были повреждены остекление и кровля. Пострадавших в результате ЧП нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации при задержании украинского террориста, совершившего покушение на главу администрации Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту, при задержании.

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов уточнил, что всех украинских террористов и диверсантов, которые попытаются покуситься на мирную жизнь в регионе ждёт ликвидация при задержании. а у семей и пособников боевиков будет конфисковано имущество.

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