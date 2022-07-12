Энергодар, Украина, 12 июля, 2022, 07:34 — ИА Регнум. Удар по зданию возле Запорожской АЭС в городе Энергодаре нанесли два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинских боевиков. Об этом 12 июля сообщил представитель пресс-службы администрации Энергодара.

Npp.zp.ua Запорожская АЭС

Атака украинских беспилотников была зафиксирована в 00:26 мск. Два ударных БПЛА сбросили две мины калибра 120 мм на здание возле Запорожской АЭС.

В результате удара были повреждены остекление и кровля. Пострадавших в результате ЧП нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации при задержании украинского террориста, совершившего покушение на главу администрации Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту.

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов уточнил, что всех украинских террористов и диверсантов, которые попытаются покуситься на мирную жизнь в регионе, ждёт ликвидация при задержании, а у семей и пособников боевиков будет конфисковано имущество.