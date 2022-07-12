Вашингтон, , 07:28 — REGNUM Американские власти полагают, что цена за баррель нефти в мире может увеличиться до $140, если не удастся ввести ограничения цен на российскую нефть, которые были предложены Западом. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в министерстве финансов США.

Всё из-за нефти Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Глава американского минфина Джанет Йеллен хочет обсудить указанную идею с министром финансов Японии Сюнъити Судзуки. Вместе с тем, как отметил представитель американского ведомства, в Токио ранее выражали озабоченность по поводу установления «потолка цен» на слишком низком уровне. При этом японская сторона не против, чтобы стоимость сырья составляла величину, которая бы колебалась в диапазоне от $40 до $60 за бочку.

В июне на саммите «Большой двадцатки» (G7) странами-участницами было подтверждено намерение снизить зависимость от углеводородов из России. На этом же мероприятии члены организации предварительно договорились о начале ограничения цен на российские энергоносители.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля издание Politico распространило информацию о том, что глава Белого дома Джо Байден не сможет добиться снижения цены на топливо в США в рамках договоренностей, которые могут быть достигнуты в ходе его поездки на Ближний Восток.

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