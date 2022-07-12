Белово, Кемеровская область, 12 июля, 2022, 07:21 — ИА Регнум. В кемеровском Белово строятся и ремонтируются объекты культуры. На это выделено более 100 млн рублей, сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Ryazangov.ru Новый Дом культуры

«В Кузбассе в сфере культуры происходят масштабные преобразования — строится уникальный культурно-образовательный кластер, обновляются учреждения, приобретается современное оборудование и техника, — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв. — Когда в сёлах и деревнях появляется современное, наполненное оборудованием и книгами место, оно становится центром притяжения».

Отметим, что в селе Заречное началось строительство Дома культуры, идёт капитальный ремонт Музейно-выставочного центра и детской школы искусств посёлка Бачатский. Еще одну детскую школу искусств ремонтируют в посёлке Новый городок.