Красноярск, 12 июля, 2022, 07:18 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае ликвидировано пять лесных пожаров на площади 8,7 га. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 июля в краевом министерстве лесного хозяйства.

Dsns.gov.ua Лесной пожар

Уточняется, что очаги возгораний действовали в Енисейском, Ермаковском, Кежемском и Минусинском районах. Предварительная причина пожаров — сухие грозы.

На утро 12 июля в крае зарегистрировано шесть лесных пожаров на площади 164 га — в Енисейском, Ермаковском, Кежемском, Туруханском и Шушенском районах. Остановлено распространение одного возгорания на площади 130 га. В тушении принимают участие более 120 человек, задействовано три единицы техники.

В минлесхозе заверили, что населённым пунктам огонь не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, на севере Красноярского края действуют ограничения на посещение лесов. Населению запрещено проводить огневые работы, разводить костры, сжигать мусор и сухую траву.