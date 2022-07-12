Экимчан, Амурская область, , 07:29 — REGNUM Планы построить школу в посёлке Экимчан Амурской области завершились возбуждением уголовного дела. Подрядную организацию подозревают в хищении денежных средств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 июля в пресс-службе прокуратуры региона.

Хищения

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Возвести здание для школы должны были в рамках нацпроекта «Образование». На эти цели были выделены более 167 млн рублей. Компания получила аванс по контракту, но не стала выполнять прописанные в нём работы. Финансирование было использовано организацией на иные цели.

Уголовное дело возбуждено по статье 160 УК РФ («растрата в особо крупном размере»). Директор компании-подрядчика заключён под стражу, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в кузбасском Прокопьевске по материалам проверки возбуждено уголовное дело по факту хищения средств, выделенных на реализацию нацпроекта «Образование». Деньги были перечислены на закупку оборудования, но компания не вернула аванс и не выполнила условия контракта.