Владивосток, 12 июля, 2022, 07:15 — ИА Регнум. Губернатор Приморья Олег Кожемяко вручил ключи от квартир 16 участникам программы переселения из аварийного жилищного фонда, а также двум детям-сиротам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Дарья Антонова ИА REGNUM Квартира

Читайте также: В Хабаровском крае расселят почти 4 тыс. человек из аварийного жилья

Новый трехэтажный дом сдали во Владивостоке по адресу: улица Глинки, 26.

«Продолжаем работу по программе переселения из ветхого и аварийного жилья и обеспечению квартирами детей-сирот. Новоселы с удовольствием делятся впечатлениями. Из кухни вид на детскую площадку, а из открытого окна веет морем. Они уже планируют, как обставить квартиры, загорать и заниматься спортом на благоустроенной крыше дома», — прокомментировал глава Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца года справят новоселье жители 18 районов Хабаровского края, которые попадают в программу переселения из аварийного жилья.