Токио, , 07:08 — REGNUM Страны «Большой двадцатки» (G20), занимающие нейтральную позицию относительно российско-украинского конфликта, намерено побуждать к введению санкций против России правительство Японии. Такое заявление сделал 11 июля глава японского МИД Ёсимаса Хаяси в ходе пресс-конференции.

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси Mofa.go.jp

«Для большей эффективности санкций Япония намерена продолжать разработку соответствующих мер в сотрудничестве с мировым сообществом, начиная со стран «Группы семи» (G7). В рамках стран G20 мы попытаемся побудить к введению санкционных ограничений (в отношении России — ред.) те страны, которые сейчас придерживаются нейтральной позиции», — указал Хаяси.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что посол России в Токио Михаил Галузин заявил о бесполезности вводимых Токио антироссийских санкций.

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