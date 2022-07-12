Кемерово, 12 июля, 2022, 07:06 — ИА Регнум. В кемеровских летних оздоровительных лагерях организованы военно-патриотические профильные смены. Так, на базе центра активного отдыха «Солнечный» в Топкинском муниципальном округе пройдёт смена «Разведчик», сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

MSchottlander1 В летнем лагере

«В профильной смене военно-спортивного лагеря «Разведчик» у ребят развиваются важные качества, которые в будущем помогают детям вырасти собранными и целеустремленными», — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв.

В течение двух недель школьники пройдут «курс молодого бойца». В него входит физическая, строевая и боевая подготовка. Дети изучат приёмы рукопашного боя. Мастер-классы проведут и представители силовых структур.