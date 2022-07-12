Тегеран, , 09:33 — REGNUM 11 июля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Исламская Республика поддерживает диалог и политическое решение кризиса на Украине. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан En.mfa.ir

Высокопоставленный иранский дипломат сделал это замечание во время переговоров со Стефанией Кракси, главой комиссии Сената Италии по иностранным делам и иммиграции в Риме.

В ходе встречи Амир Абдоллахиан подчеркнул важность предоставления Украине гуманитарной помощи. «Для достижения этой цели Иран провел переговоры с российскими и украинскими официальными лицами», — отметил он.

Министр иностранных дел Ирана также рассказал о переговорах, проходивших в последние месяцы с целью возобновления иранской ядерной сделки 2015 года и отмены антииранских санкций.

Дипломат сообщил, что Иран представил хорошие инициативы для достижения устойчивого соглашения и ожидает, что Соединенные Штаты помогут достичь этой цели, применяя реалистичный подход.

Итальянский сенатор заявила, что взгляды Ирана на украинский кризис и переговоры об отмене санкций представляют особый интерес. Она также выразила надежду на то, что в мире сложатся более стабильные условия.