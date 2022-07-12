Иран поддерживает политическое решение украинского кризиса — глава МИД
Тегеран, 12 июля, 2022, 09:33 — ИА Регнум. 11 июля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Исламская Республика поддерживает диалог и политическое решение кризиса на Украине. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Высокопоставленный иранский дипломат сделал это замечание во время переговоров со Стефанией Кракси, главой комиссии Сената Италии по иностранным делам и иммиграции в Риме.
В ходе встречи Амир Абдоллахиан подчеркнул важность предоставления Украине гуманитарной помощи. «Для достижения этой цели Иран провел переговоры с российскими и украинскими официальными лицами», — отметил он.
Министр иностранных дел Ирана также рассказал о переговорах, проходивших в последние месяцы с целью возобновления иранской ядерной сделки 2015 года и отмены антииранских санкций.
Дипломат сообщил, что Иран представил хорошие инициативы для достижения устойчивого соглашения и ожидает, что Соединенные Штаты помогут достичь этой цели, применяя реалистичный подход.
Итальянский сенатор заявила, что взгляды Ирана на украинский кризис и переговоры об отмене санкций представляют особый интерес. Она также выразила надежду на то, что в мире сложатся более стабильные условия.