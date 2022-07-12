Владивосток, , 07:06 — REGNUM Представитель генерального штаба России Владимир Цимлянский отметил большую работу властей Приморья в подготовке участников спецоперации в защиту Донбасса — край впервые вошёл в пятерку лучших регионов РФ по организации призыва на военную службу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Военные учения Function.mil.ru

Читайте также: В Чувашии формируют добровольческий батальон связи «Атӑл»

Губернатор Олег Кожемяко обсудил с Владимиром Цимлянским вопросы призыва на контрактную службу и формирования добровольческих батальонов.

«Мы формируем отряды добровольцев по региональному признаку. Ребята здесь проходят обучение, знают психологические и физические особенности друг друга и уже в составе подразделения отправляются на Украину на помощь своим землякам. Дооснащаем снаряжением, спецсредствами, оказываем поддержку семьям военнослужащих, чтобы были защищены их права, особенно детей. Хочу поблагодарить всех приморцев, кто решил пойти на военную службу. У наших земляков есть четкое понимание, за кого и за что они идут в армию», — сказал Кожемяко.

Цимлянский отметил, что край вышел на первое место в Восточном военном округе и попал в пятерку лучших субъектов страны по набору добровольцев и введенным преференциям для военнослужащих.

«Работу, которую проводит регион по подготовке ребят для участия в специальной военной операции, безусловно, переоценить невозможно. Ваша слава идет далеко за границы региона», — сказал Владимир Цимлянский и вручил губернатору памятный набор монет Министерства обороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии идёт формирование добровольческого батальона связи «Атӑл» в период специальной военной операции на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик и Украины.