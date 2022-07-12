Тегеран, , 09:01 — REGNUM 12 июля спикер парламента Ирана Мохаммад Бакер Калибаф отправится в Узбекистан во главе парламентской делегации с целью проведения двусторонних переговоров с официальными лицами дружественной страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Мухаммед Багер Калибаф Khamenei.ir

Об этом заявил Голамреза Нури Гозалче, глава парламентской группы дружбы Иран-Узбекистан. В своём заявлении он отметил, что Калибаф посетит Ташкент по приглашению своего узбекского коллеги.

Иранский чиновник подчеркнул, что предстоящая поездка направлена на углубление парламентских отношений между двумя странами и изучение путей дальнейшего развития экономических, политических и культурных связей.

Сообщается, что Мохаммад Бакер Калибаф также намерен провести переговоры по вопросам регионального и международного значения, а также по укреплению сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.