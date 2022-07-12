Тюмень, 12 июля, 2022, 06:59 — ИА Регнум. В Тюмени из окна многоэтажного дома выпал и разбился мужчина. Об этом очевидцы сообщили порталу 72.ru.

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Трагедия произошла в полдень 11 июля. В департаменте здравоохранения Тюменской области подтвердили факт смерти тюменца. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

«Я шёл по улице Богдановича, перешёл через Пермякова. Увидел мужчину, который летел с криками, и как он упал на бетон. На восьмом этаже девочка кричала: «Папа!» — сообщил очевидец изданию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года в Тюмени с высоты 13 этажа из окна квартиры дома на улице 50 лет Октября выпала 17-летняя девушка и разбилась.