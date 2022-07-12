Тегеран, 12 июля, 2022, 07:01 — ИА Регнум. 11 июля посол Ирана в Швеции Ахмад Масумифар раскритиковал шведскую фирму за отказ из-за санкций США продавать бинты, необходимые детям, страдающим буллезным эпидермолизом. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Буллёзный эпидермолиз — редкое генетическое заболевание, которое делает кожу настолько хрупкой, что она может порваться или покрыться волдырями при малейшем прикосновении. Детей, рожденных с этим заболеванием, называют «детьми-бабочками».

Посол Ирана сообщил в твиттере, что шведская фирма, производящая медицинские принадлежности, продолжает отказываться продавать Ирану бинты под предлогом жестких санкций США.

Посол отметил, что невинные дети ежедневно страдают и умирают на глазах у тех, кто утверждает, что защищает права человека. «Разве это не грубое нарушение прав детей и преступление против человечности?» — сообщил дипломат.

Иран столкнулся с жесткими санкциями после того, как США вышли из ядерной сделки 2015 года и начали свою так называемую кампанию максимального давления.