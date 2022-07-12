Курагинский район, Красноярский край, , 06:59 — REGNUM В Курагинском районе Красноярского края возбуждено уголовное дело по факту убийства 49-летнего мужчины. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 июля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

С ножом (сс) niekverlaan

8 июля в селе Каратузское было обнаружено тело 49-летнего местного жителя с признаками криминальной смерти. Уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») возбуждено против 71-летней матери мужчины.

По версии следствия, вечером 8 июля мать с сыном употребляли спиртные напитки. В какой-то момент они поссорились из-за бытовых разногласий. Пьяная женщина взяла кухонный нож и ударила мужчину в шею. От полученного ранения он скончался на месте.

Женщина задержана, она находится под домашним арестом. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, следователи в Омске выясняют обстоятельства жестокого убийства женщины на почве ревности.

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