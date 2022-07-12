Кемерово, , 06:57 — REGNUM Врачи стабилизировали состояние выжившего в кемеровской шахте «Распадская-Коксовая» горняка. Об этом сообщили в Кузбасском центре медицины катастроф.

Шахта gexters

Напомним, 5 июля в шахте произошло обрушение. После аварии на поверхность были выведены 188 горняков. Ещё двое перестали выходить на связь. Тело одного из них позже обнаружили горноспасатели. Поиски второго продолжались почти неделю. Сегодня ночью, 11 июля, он был найден живым.

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«Утром во вторник, 12 июля, спасённого шахтёра 1973 года рождения доставили в больницу Междуреченска. Врачи стабилизировали состояние выжившего. В 07:30 (время местное) началась транспортировка пациента, — рассказал сайту VSE42. Ru пресс-секретарь Кузбасского центра медицины катастроф Антон Дужик.

Силами санавиации его доставят в Центр охраны здоровья «Шахтёр».

Как сообщало ИА REGNUM, во время поисковой операции в кузбасской шахте погиб горноспасатель.