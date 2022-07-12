Тегеран, 12 июля 2022, 07:56 — REGNUM 11 июля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Соединенные Штаты должны осознать, что Исламская Республика должна иметь возможность в полной мере пользоваться экономическими выгодами ядерной сделки 2015 года, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Амир Абдоллахиан сделал это замечание на переговорах со своим итальянским коллегой Луиджи Ди Майо в Риме.
Высокопоставленный иранский дипломат заявил, что его страна хочет, чтобы СВПД действовал надлежащим образом, и серьезно стремится к хорошему и прочному соглашению для возрождения первоначальной сделки.
Он отметил, что Иран должен иметь возможность в полной мере использовать экономические выгоды от СВПД, и США должны понимать эту реальность, когда речь идет о предоставлении гарантий.
В этой связи Амир Абдоллахиан подчеркнул, что Иран выдвинул новые инициативы, но США не смогли действовать логичным образом.
«Американцы должны реалистично подходить к этому вопросу», — заявил иранский дипломат.