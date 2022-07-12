Тегеран, 12 июля, 2022, 07:56 — ИА Регнум. 11 июля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Соединенные Штаты должны осознать, что Исламская Республика должна иметь возможность в полной мере пользоваться экономическими выгодами ядерной сделки 2015 года, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Надпись на стене в Иране «Долой США»

Амир Абдоллахиан сделал это замечание на переговорах со своим итальянским коллегой Луиджи Ди Майо в Риме.

Высокопоставленный иранский дипломат заявил, что его страна хочет, чтобы СВПД действовал надлежащим образом, и серьезно стремится к хорошему и прочному соглашению для возрождения первоначальной сделки.

Он отметил, что Иран должен иметь возможность в полной мере использовать экономические выгоды от СВПД и США должны понимать эту реальность, когда речь идет о предоставлении гарантий.

В этой связи Амир Абдоллахиан подчеркнул, что Иран выдвинул новые инициативы, но США не смогли действовать логичным образом.

«Американцы должны реалистично подходить к этому вопросу», — заявил иранский дипломат.