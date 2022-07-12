Биробиджан, , 07:02 — REGNUM Река Кирга в Еврейской АО вышла из берегов и подтопила участки и дороги в селе Раздольное. Спасатели оказывают помощь местным жителям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 июля в пресс-службе управления МЧС по региону.

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Вода в реке поднялась после сильных дождей. Глубина подтопления на дорогах составляет порядка 50 см. Людей через подтопленные участки перевозят спецтехникой.

Вода поднялась стремительно. Местные жители рассказывают, что их село топит уже третий год подряд и призывают провести в реке Кирга дноуглубительные работы или установить гидрозащитные сооружения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии почти полностью подтоплено село Бетенкес. Также пострадали от паводка после дождей сёла Суордах, Томтор, Токума и Себян-Кюель.