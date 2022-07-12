Тегеран, 12 июля 2022, 08:14 — REGNUM Технический комитет Федерации футбола Ирана отстранил Драгана Скочича от должности главного тренера национальной сборной по футболу. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 11 июля.

Футбол
Футбол
(сс) Edoardo Busti

В связи с данным решением хорватский тренер не будет сопровождать сборную Ирана по футболу на чемпионате мира 2022 года.

Скочич возглавил национальную сборную Ирана по футболу в начале 2020 года и сумел вывести иранскую команду на чемпионат мира. Вокруг его пребывания в Иране было много споров, поскольку команда регулярно демонстрировала неоднозначные результаты.

Наконец, 11 июля технический комитет Федерации футбола Ирана одобрил увольнение Скочича.

Согласно данным Mehr News, у некоторых иранских тренеров есть хорошие шансы заменить его на посту главного тренера национальной команды.