Тегеран, 12 июля, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Технический комитет Федерации футбола Ирана отстранил Драгана Скочича от должности главного тренера национальной сборной по футболу. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews 11 июля.

(сс) Edoardo Busti Футбол

В связи с данным решением хорватский тренер не будет сопровождать сборную Ирана по футболу на чемпионате мира 2022 года.

Скочич возглавил национальную сборную Ирана по футболу в начале 2020 года и сумел вывести иранскую команду на чемпионат мира. Вокруг его пребывания в Иране было много споров, поскольку команда регулярно демонстрировала неоднозначные результаты.

Наконец, 11 июля технический комитет Федерации футбола Ирана одобрил увольнение Скочича.

Согласно данным MehrNews, у некоторых иранских тренеров есть хорошие шансы заменить его на посту главного тренера национальной команды.