Тегеран, 12 июля, 2022, 08:53 — ИА Регнум. 11 июля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и его итальянский коллега Луиджи Ди Майо на встрече призвали к укреплению двусторонних связей. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

En.mfa.ir Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан

Амир Абдоллахиан встретился и провел переговоры со своим итальянским коллегой в Риме (Италия). В ходе встречи обе стороны призвали к укреплению двусторонних связей и расширению сотрудничества в ряде областей, а также обменялись мнениями по международным и региональным вопросам.

Амир Абдоллахиан отбыл из Тегерана в Рим во главе правительственной делегации. Планируется, что иранский дипломат обменяется мнениями с официальными лицами Италии и Ватикана по международным, региональным и двусторонним вопросам.

По словам министра иностранных дел, визит в Рим проходит по приглашению его итальянского коллеги, с которым он дважды встречался на посту министра иностранных дел (в Нью-Йорке и Мюнхене).