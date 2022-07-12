Тегеран, , 09:52 — REGNUM 11 июля иранский законодатель заявил, что Иран и Россия договорились увеличить объем своей торговли до 10 миллиардов долларов, однако существует возможность удвоить это число. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Флаги России и Ирана Minsvyaz.ru

Эбрахим Резаи, член Комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана, сообщил IRNA, что объем торговли Ирана с Россией значительно увеличился с момента прихода к власти нынешней иранской администрации, достигнув четырёх миллиардов долларов.

Резаи отметил, что две страны договорились увеличить свои торговые обмены до 10 миллиардов долларов в год, однако, по его мнению, эта цифра может достичь 20 миллиардов долларов.

Иранский депутат считает, что санкции, введенные против Ирана и России, побудили обе страны сблизиться и взаимно удовлетворить совместные потребности.

Он также призвал к завершению строительства транспортной инфраструктуры, соединяющей Иран и Россию по наземным, морским и воздушным маршрутам.