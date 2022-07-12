Тегеран, , 07:04 — REGNUM 11 июля министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 141 444 человек, причем 5 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Еще пять иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 141 444 человек», — сообщило министерство здравоохранения.

Согласно полученным данным, за последние сутки в Иране было выявлено 1453 новых случая заражения COVID-19, при этом 254 человека госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 7 065 084 пациента из общего числа 7 251 429 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете указано, что 371 пациент с COVID-19 находится в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что64 679 255 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 58 036 145 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.