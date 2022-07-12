Тегеран, 12 июля, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Иран намерены подписать меморандум о взаимопонимании по расширению сотрудничества в борьбе с пыльными бурями, заявил иранский чиновник. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 11 июля.

Https://twitter.com/IraqLiveUpdate Пыльная буря

Нуроллах Моради, заместитель главы Департамента окружающей среды Ирана по вопросам образования, заявил, что соответствующий меморандум о взаимопонимании будет подписан в присутствии вице-президента и главы Департамента окружающей среды Ирана Али Саладжегеха, а такжеминистра по вопросам изменения климата и окружающей среды Объединенных Арабских Эмиратов Мариам бинт Мохаммед Саид Хареб Альмхейри.

«Меморандум о взаимопонимании включает в себя различные вопросы, такие как борьба с песчаными и пыльными бурями, а также создание возможностей для обмена специализированной информацией и опытом», — сказал Моради, отметив, что обе стороны активно занимаются реализацией совместных планов и подготовкой региональных программ в этом отношении.

Он подчеркнул, что среди других целей меморандума — совместные семинары, образовательные курсы, обмен экспертами и специальными группами для наблюдения за последствиями песчаных и пыльных бурь, обмен управленческими знаниями и использование опыта международных центров.