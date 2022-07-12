Тегеран, , 07:38 — REGNUM 11 июля министерство внутренних дел Казахстана объявило, что граждане Ирана, Индии и Китая могут въезжать в страну и проживать в течение 14 дней без визовых требований. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Власти Казахстана ввели безвизовый режим въезда для граждан Китайской Народной Республики, Республики Индия и Исламской Республики Иран, говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что указ позволит гражданам этих стран без визы непрерывно находиться в Казахстане до 14 дней. Однако максимальная продолжительность безвизового пребывания посетителя составляет 42 дня (через каждые 180 дней).

Согласно данным агентства IRNA, это объявление последовало за недавним соглашением между Ираном и Казахстаном о безвизовых поездках с целью расширения сотрудничества между двумя братскими народами.