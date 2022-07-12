Пальма-де-Майорка, Испания, , 06:47 — REGNUM Форвард сборной Италии по баскетболу Алессандро Джентиле получил серьёзную травму при падении с балкона арендованной им виллы в Пальма-де-Майорке. Об этом 11 июля сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Спортсмен упал на спину с четырёхметровой высоты и был госпитализирован на вертолёте с переломом нескольких позвонков. Сейчас баскетболиста готовят для транспортировки в Неаполь, где ему сделают операцию.

29-летний Джентиле обратился к своим поклонникам в соцсетях и поблагодарил их за поддержку.

«Я поеду в Италию на лечение. Спасибо всем, кто поддержал меня, простите, что заставил поволноваться», — так написал спортсмен в своих социальных сетях.

Ближайшим турниром для сборной Италии должен стать Евробаскет, который состоится с 1 по 18 сентября 2022 года.