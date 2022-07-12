Орск, Оренбургская область, , 06:40 — REGNUM В августе Оренбуржье примет 100 детей из Донбасса. Планируется, что они отдохнут в детском лагере «Дружба» в Орске, сообщили в пресс-службе областного правительства.

В детском лагере Департамент труда и социальной защиты Костромской области

С ребятами будут работать психологи. В настоящее время идет формирование программы: экскурсии, посещение спортивных и культурных учреждений, знакомство с историческими и природными памятниками восточного Оренбуржья.

Дети приедут в регион из Перевальского района Луганской Народной Республики. Как уже сообщало ИА REGNUM, Оренбуржье взяло шефство над этим муниципальным образованием.

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