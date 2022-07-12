Сантьяго, , 06:39 — REGNUM План экономической помощи на сумму $1,2 млрд подготовило правительство Чили для борьбы с растущей инфляцией и замедлением экономического роста в стране. Об этом сообщили журналистам чилийский президент Габриэль Борич и министр финансов страны Марио Марсель.

Флаг Чили Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Указанная программа предусматривает предоставление бонусов и выплату субсидий населению. Так, каждый из 7,5 млн из 19 млн жителей Чили сможет рассчитывать единовременный платеж в $120.

Кроме того, в плане также прописаны льготы для матерей новорожденных и увеличение количества рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Габриэль Борич выразил большую озабоченность ростом курса доллара и последующим падением стоимости национальной валюты Чили — чилийского песо.

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