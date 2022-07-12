Астрахань, , 07:11 — REGNUM Астраханский рыбколхоз сохранит квоты на вылов водных биологических ресурсов, так как арбитраж области отказал Федеральному агентству по рыболовству в удовлетворении иска о расторжении договоров о закреплении доли квоты. Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на вердикт.

Рыбный промысел Дарья Драй © ИА REGNUM

Спор касался трёх договоров от августа 2018 года, второй стороной по которым был рыболовецкий колхоз «Лотос». В ходе слушаний ответчиком были предоставлены промысловые журналы, чтобы доказать свою позицию.

«В удовлетворении исковых требований отказать», — отметила судья Лаврентьева в результативной части.

Подробное решение пока не изготовлено.

Напомним, дело слушалось с августа 2021 года.