Астрахань, 12 июля, 2022, 07:11 — ИА Регнум. Астраханский рыбколхоз сохранит квоты на вылов водных биологических ресурсов, так как арбитраж области отказал Федеральному агентству по рыболовству в удовлетворении иска о расторжении договоров о закреплении доли квоты. Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на вердикт.

Дарья Драй ИА REGNUM Рыбный промысел

Спор касался трёх договоров от августа 2018 года, второй стороной по которым был рыболовецкий колхоз «Лотос». В ходе слушаний ответчиком были предоставлены промысловые журналы, чтобы доказать свою позицию.

«В удовлетворении исковых требований отказать», — отметила судья Лаврентьева в результативной части.

Подробное решение пока не изготовлено.

Напомним, дело слушалось с августа 2021 года.