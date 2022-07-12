Омск, , 06:32 — REGNUM С апреля по июнь 2022 года в Омской области цены на медикаменты снизились в среднем на 0,6% (в апреле–июне 2021 года — выросли на 1,5%). Об этом ИА REGNUM сообщили в Омскстате.

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Жизненно-необходимые и важнейшие лекарства стали дешевле на 2,5%. Значительно подешевел ацетилцистеин (АЦЦ) — на 30,6%. Дешевле на 4,4–8,6% стали смекта, омепразол, супрастин, гриппферон и другие препараты.

На лекарства, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим, были зафиксированы как рост, так и снижение цен. Что касается зарубежных препаратов, алмагель подорожал на 7,4%, кеторол экспресс подешевел на 4,4%.

Из медикаментов отечественных производителей подорожал йод — на 32,3%. В то же время стал дешевле ренгалин (на 6,7%).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам июня 2022 года в Омской области зафиксировано снижение цен на непродовольственные товары в среднем на 0,9%.

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