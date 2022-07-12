Оренбург, , 06:32 — REGNUM В Оренбурге суд рассмотрел гражданское дело по иску страховой компании о возмещении ущерба, причинённого автомошенниками, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дзержинского райсуда города.

Суд Kentucky.com

Группа из четырёх человек занималась инсценировкой ДТП. Затем злоумышленники обращались за страховыми выплатами. Ранее оренбуржцы осуждены за мошенничество в сфере страхования.

По гражданскому делу суд признал требования законными. С ответчиков солидарно взыскана сумма ущерба в размере 870 908,3 рублей. Решение не вступило в силу и может быть обжаловано.