Новая Каховка, , 06:26 — REGNUM Как минимум шесть человек погибло, десятки пострадали в результате удара украинской армии по городу Новая Каховка в Херсонской области. Об этом 12 июля сообщил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев в беседе с ТАСС.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Украинские военнослужащие ударили по центру Новой Каховки ракетами американской РСЗО HIMARS. Одна из ракет попала в склад минеральных удобрений, где хранилась азотная селитра. Склад сдетонировал, в домах в радиусе двух километров от склада вылетели стёкла.

Кроме того, серьёзные повреждения получил склад с гуманитарной помощью. Погибли, по последним данным, шесть человек. Десятки людей были госпитализированы с травмами разной степени тяжести. По словам главы администрации района, в основном у людей порезы и осколочные ранения. Число пострадавших и погибших уточняется.

Также Леонтьев сообщил о повреждениях, нанесённых зданию рынка, больницы и жилым домам. Многие граждане остались без крова. Леонтьев назвал произошедшее военным преступлением, сравнив удар по мирному городу с атомной бомбардировкой американскими войсками японских городов Хиросимы и Нагасаки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава администрации Каховского района подтвердил намеренный обстрел города украинскими войсками.

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