Посёлок городского типа Кавалерово, Приморский край, , 10:34 — REGNUM В Кавалерово продолжается благоустройство площади Ленина в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Полностью обновленный объект жители увидят в 2023 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморского края.

Кавалерово Администрация Кавалеровского района

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Реконструкция площади началась в 2021 году — территорию частично заасфальтировали. На втором этапе благоустройства заменят систему освещения, отремонтируют автобусные остановки и завершат асфальтирование всего пространства площади.

В 2023 году отремонтируют памятник Ленину, разобьют клумбы.

Отмечается, что обновление площади выбрали местные жители в ходе Всероссийского онлайн-голосования на платформе za.gorodsreda.ru.

Ход работ контролируют общественники — создание комфортной среды для проживания — один из приоритетов нацпроекта «Жильё и городская среда».

«Нельзя не отметить, что за последнее время благодаря нацпроекту значительно изменился облик городов и посёлков края. Особенно, когда на месте пустыря, появляются новые благоустроенные пространства, прогулочные зоны. В случае с Кавалерово, площадь давно нуждалась в реконструкции. Ведь это главное место проведения всех мероприятий, место притяжения жителей. Поэтому внешний вид должен соответствовать, и нацпроект — в помощь. Главное, что в выборе объектов для благоустройства участвуют сами жители», — прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморье Юрий Логинов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге парк «Берёзка» благоустроят до 31 октября 2022 года.