Красноярск, , 06:18 — REGNUM Сход с рельсов восьми вагонов с углем произошел на станции Чернореченская в Красноярском крае, сообщили в пресс-службе Красноярской железной дороги.

Сход вагонов

Это случилось в 06:28 по местному времени (02:28) на двухпутном электрифицированном участке Красноярск-Ачинск. Вагоны при аварии не опрокинулись.

Кроме того, в результате инцидента никто не пострадал и нет экологической угрозы. Происшествие также никак не отразилось на железнодорожном движении. К месту ЧП были направлены восстановительные поезда со станций Красноярск и Ачинск.

Как передавало ИА REGNUM, 3 июля на станции Халилово в Оренбургской области сошел с рельсов локомотив.

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