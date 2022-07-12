Ульяновск, , 06:09 — REGNUM Агентство городских инициатив Ульяновска 28 июля 2022 года планирует выбрать проектировщика на подготовку документации, по которой будут проведены противооползневые мероприятия, капитальный ремонт сооружений и строительство берегоукреплений береговой зоны Волжского склона на участке от Президентского моста до улицы Тухачевского. Стартует тендер с начальной ценой 260 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

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Работы должны завершить к апрелю 2023 года. Их проведут за счёт средств бюджета Ульяновской области и муниципального образования «города Ульяновск». Срок строительства самого объекта — 2023–2026 годы.

«Протяжённость склона (по береговой линии) составляет 3 км, площадь оползневого склона, объем восстановительных работ, по имеющимся на балансе города защитным сооружениям, определяются и уточняются по результатам проведения обследований и инженерных изысканий», — отмечается в документации.

Напомним, в 2022 году в Ульяновской области также начнут расчистку пяти водных объектов.