Якутия, 12 июля, 2022, 06:16 — ИА Регнум. В Верхоянском районе Якутии остаётся сложной ситуация с подтоплениями из-за обильных дождей. В селе Токума превышена критическая отметка уровня воды, в Томторе — уровень воды в реке понижается, Суордах освободился от воды, но почти полностью затоплен населённый пункт Бетенкес, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 июля в оперативном штабе республики.

Цитаты очевидцев наводнения Затопленный Лесогорск, в нескольких километрах от Чуны

Читайте также: В Якутии дождями размыло дорогу

«Несмотря на наращивание защитных сооружений, прорвало дамбу и затопило село Бетенкес почти полностью. Нанесен большой ущерб социальным объектам, жилым домам, хозяйственным постройкам», — отметили в оперштабе.

Затоплено 166 приусадебных участков и 36 жилых домов, в которых живут 84 человека, 27 из них — дети.

В Суордахе река опустилась до уровня 730 см при критических 780 см. Подтопленными остаются три дома, а 85 освободились от воды. В селе Томтор за четыре часа уровень воды понизился на 66 см и составляет 830 см, что на 170 см меньше критической отметки. Там подтоплены 62 придворовые территории, в селе Токума — 26.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за обильных осадков перестала функционировать автодорога в село Харбалах Таттинского района Якутии. Проезд по ней запрещён.