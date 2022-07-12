Тюмень, 12 июля, 2022, 06:04 — ИА Регнум. Тюменские предприятия за пять месяцев 2022 года увеличили производство кисломолочной продукции, сыра, муки и хлебобулочных изделий. Об этом сообщил глава региона Александр Моор.

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В Тюменской области произведено почти 13 тысяч тонн мяса, примерно на 5% больше, чем в 2021 году за это же время. Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава региона Александр Моор.

«Этому способствуют региональные и федеральные меры господдержки. Например, хлебопекарным предприятиям компенсируем часть затрат на производство и реализацию хлеба и хлебобулочных изделий. Размер субсидии мы увеличили с двух до двух с половиной тысяч рублей за тонну продукции», — отметил Александр Моор.

Тюменский губернатор добавил о важном условии: предприятия, которые получили компенсацию, должны продавать свою продукцию по фиксированным ценам.

«Таким образом благодаря нашей поддержке выигрывают и предприниматели, и потребители», — пояснил Моор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области экспорт пищевой продукции в 3,6 раза превышает импорт.