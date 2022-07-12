Петропавловск-Камчатский, 12 июля, 2022, 06:02 — ИА Регнум. На Камчатке всем жителям края, а также приезжим с других территорий, заплатят по 100 тыс. рублей единовременно при заключении контракта с Минобороны РФ, сообщило ИА «Кам 24» со ссылкой на постановление правительства края.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Власти региона расширили перечень тех, кому полагается материальная помощь в случае ранения в ходе спецоперации в защиту Донбасса, — полмиллиона рублей получат не только военнослужащие, росгвардейцы и добровольцы, но и сотрудники Федеральной службы безопасности России.

Также из бюджета Камчатки оплатят расходы на проезд всем, кто приехал в край заключить контракт о прохождении военной службы в частях Восточного военного округа из отдаленных районов и из других регионов страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области военный комиссариат начал формировать из числа жителей региона несколько подразделений воинов-контрактников. Заключившие контракт на службу в этих подразделениях получат «подъёмные» в размере 100 тысяч рублей.