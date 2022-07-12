Мехико, , 05:56 — REGNUM Работу со счетами российского посольства в Мексике отказался продолжать местный филиал канадской финансовой группы Scotiabank в связи с началом спецоперации России на Украине. Об этом 11 июля сообщил посол России в Мексике Виктор Коронелли в беседе с РИА Новости.

Виктор Коронелли Cámara de Diputados de la Nación Argentina

Глава российской дипмиссии в Мексике указал, что посольство обслуживалось в Scotiabank на протяжении многих лет, но после начала спецоперации на Украине финансовая организация отказалась работать с российскими дипломатами.

«Понятно, что это было сделано по указанию хозяев из Оттавы», — пояснил Коронелли, отметив, что формальные федеральные ограничения в отношении российских физических и юридических лиц в банковской сфере на это случай отсутствуют.

Мексиканская федеральная комиссия по ценным бумагам и банкам в ответ на запрос дипломатов о создавшейся ситуации также подтвердила отсутствие всяких ограничений в отношении российских физических и юридических лиц в банковской сфере. Регулятор дополнительно подчеркнул, что каждый банк может принимать самостоятельные решения при работе со своими клиентами.

По словам Коронелли, сейчас российская дипмиссия подбирает альтернативу и собирает необходимый пакет документов, после чего будет осуществлён переход в другой банк, «чисто мексиканский». Также дипломат пояснил, что сложности у российской дипмиссии из-за санкций при работе в Мексике есть, но они решаемы и возникают только на уровне конкретных организаций.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор намерен сохранить хорошие отношения с Москвой и власти Мексики не присоединятся к антироссийским санкциям.