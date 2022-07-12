Магадан, , 05:52 — REGNUM Магаданская область первая в стране получит средства на компенсацию расходов по генеральной уборке Нагаевской бухты.

Иван Айвазовский. Тонущий корабль. 1854

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«Работа по расчистке акваторий от затонувших судов началась в 2020 году, после поездки Михаила Мишустина на Дальний Восток. Тогда председатель правительства посетил рыбный терминал Магаданского морского порта.

Правительством была разработана «дорожная карта» по подъёму затонувших судов и подготовлен пакет законопроектов, определяющих порядок и сроки их удаления.

В качестве пилотного региона по подъёму судов выступила Магаданская область. Из бухты Нагаева в этом году планируют поднять со дна четыре судна», — сообщил в своём телеграм-канале губернатор Колымы Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Экология» запустил в России масштабную генеральную уборку. Расчищены будут мусорные полигоны, брошенные промплощадки и скважины, подняты затопленные суда.