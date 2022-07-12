Омск, , 05:49 — REGNUM По итогам июня 2022 года в Омской области зафиксировано снижение цен на непродовольственные товары в среднем на 0,9%. Об этом ИА REGNUM сообщили в Омскстате.

Телевизор Minsvyaz.ru

Значительнее всего подешевели свежесрезанные цветы — на 18,7%. Металлочерепица стала дешевле на 13,8%; газовое моторное топливо — на 11,6%; подержанные легковые импортные автомобили – на 8,5%; линолеум – на 7,4%.

На 2,7-4,7% снизились цены на женские летние туфли, шины для легковых автомобилей, плиты ДСП, велосипеды, мотоциклы, телевизоры, уголь, дрова.

В то же время в регионе в июне подорожали фотоаппараты (на 14,6%), носки, гольфы детские (на 6,8%), светильники потолочные (на 6,4%). Дорожают и отдельные парфюмерно-косметические товары (на 0,1–10,6%).

Добавим, средний уровень цен и тарифов в сфере услуг повысился на 0,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам июня 2022 года на потребительском рынке Омской области зарегистрировано снижение среднего уровня цен на 0,6% к предыдущему месяцу.

Читайте также: Картофель и лимоны подорожали в Омской области