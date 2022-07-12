Циолковский, Амурская область, 12 июля, 2022, 05:48 — ИА Регнум. После завершения строительства второй очереди с космодрома «Восточный» в Амурской области смогут запускать любые типы ракет, произведённых в России. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, сообщил телеграм-канал «Благовещенск №1».

Vostokdrom.ru Космодром «Восточный»

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«С учётом наличия первой и второй очереди мы будем иметь возможность выведения с национальной территории, со своего первого гражданского космодрома, всех полезных нагрузок, всего разнообразия космических аппаратов и космических систем в размерности от 3 до 27, а в перспективе — до 37 тонн, на низкую опорную орбиту», — отметил генеральный директор корпорации «Роскосмос».

По его словам, в планах компании — завершение строительства второй очереди космодрома в 2022 году. Будет создан стартовый комплекс для ракет семейства «Ангара». В декабре 2023 года оттуда намерены запустить лёгкую ракету «Ангара-1.2» с космическим аппаратом «Аист-2Т». В 2024 году планируется начать испытания пилотируемого корабля «Орёл».

Как сообщало ИА REGNUM, строительство объектов второй очереди космодрома «Восточный» ведётся в соответствии с графиком, заявлял ранее Дмитрий Рогозин.