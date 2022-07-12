С космодрома «Восточный» смогут выводить на орбиту любые ракеты
Циолковский, Амурская область, 12 июля, 2022, 05:48 — ИА Регнум. После завершения строительства второй очереди с космодрома «Восточный» в Амурской области смогут запускать любые типы ракет, произведённых в России. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, сообщил телеграм-канал «Благовещенск №1».
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По его словам, в планах компании — завершение строительства второй очереди космодрома в 2022 году. Будет создан стартовый комплекс для ракет семейства «Ангара». В декабре 2023 года оттуда намерены запустить лёгкую ракету «Ангара-1.2» с космическим аппаратом «Аист-2Т». В 2024 году планируется начать испытания пилотируемого корабля «Орёл».
Как сообщало ИА REGNUM, строительство объектов второй очереди космодрома «Восточный» ведётся в соответствии с графиком, заявлял ранее Дмитрий Рогозин.