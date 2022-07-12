Омск, , 05:32 — REGNUM По итогам июня 2022 года на потребительском рынке Омской области зарегистрировано снижение среднего уровня цен на 0,6% к предыдущему месяцу. Об этом ИА REGNUM сообщили в Омскстате.

Картофель jamonation

По данным статистиков, цены на продовольственные товары снизились в среднем на 1,1%. Повлияло на ситуацию сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию.

Свежая белокочанная капуста подешевела на 36%; помидоры — на 32,8%; бананы — на 16,9%; свёкла — на 16,1%; огурцы — на 14,7%. Апельсины стали дешевле на 9,3%; морковь – на 8,6%; груши – на 8,1%; репчатый лук – на 7,6%.

На 1,9-8,1% снизились цены на сахар, колбасные изделия, свинину, стерилизованное молоко, живую и охлажденную рыбу, творог, сливочное масло.

В то же время в Омской области в июне подорожали лимоны (на 10,5%), шоколад (на 10,1%), картофель (на 7,9%), мясные консервы (на 6,4%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае за период с 25 июня по 1 июля 2022 года наибольший прирост цен отмечен на пшено.

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