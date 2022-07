Стокгольм, , 05:27 — REGNUM Основатель игровой студии Hazelight Юсеф Фарес признался, что ему пришлось влезть в большие долги во время разработки игры A Way Out. Об этом 11 июля сообщил портал Wccftech.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Геймдизайнер рассказал, что Hazelight начиналась как «очень маленькая команда», которую он сформировал во время разработки игры Brothers: A Tale of Two Sons. «Нас было может человек десять в начале, но ближе к концу нас стало типа 35, и амбиции игры выросли, конечно, что-то уж больно сильно», — сообщил Фарес, добавив, что A Way Out задумывалась как относительно простая игра, но впоследствии она выросла в куда более масштабный проект с другим бюджетом.

«Когда мы были в середине проекта, я понимаю, что мы отстаем на пять миллионов. Я немного запаниковал, но ничего не сказал команде», — признался разработчик, отметив, что в тот момент у него не было достаточно средств для того, чтобы выдавать зарплату сотрудникам в последующие месяцы. «Я думаю, многие люди сегодня не знают об этом», — сказал Фарес. Он также сообщил, что ему пришлось вернуться к кинопроизводству и снять несколько рекламных роликов, чтобы погасить долг.

Напомним, релиз A Way Out состоялся 23 марта 2018 года, игра была удостоена премии BAFTA в области видеоигр в номинации «Многопользовательский режим». Hazelight Studios 25 марта 2021-го выпустила игру It Takes Two, которая получила премию The Game Award 2021 в категории «Игра года».

Читайте ранее в этом сюжете: Sony официально купила студию Haven