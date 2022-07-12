Петропавловск-Камчатский, 12 июля, 2022, 05:26 — ИА Регнум. Турист, который сорвался со скалы в районе бухты Средняя Лагерная, приехал на Камчатку со своими знакомыми из Московской области. Прокуратура Петропавловска-Камчатского держит на контроле проведение проверки по факту ЧП, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 июля в краевом ведомстве.

(сс) Pesotsky Скалы

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44-летний мужчина вместе со знакомыми арендовали мотоциклы. Они катались в районе бухты и по скалам прибрежной полосы. Предполагается, что турист не справился с управлением и сорвался со скалы с мотоциклом.

Как сообщало ИА REGNUM, добраться по суше до сорвавшегося со скалы мотоциклиста было невозможно. На помощь ему был направлен катер «Кальмар» со спасателями на борту, которые оказали мужчине первую помощь, транспортировали его на берег и передали медикам. В процессе проведения реанимационных мероприятий он скончался.