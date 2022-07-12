Эдинбург, Великобритания, 12 июля, 2022, 05:25 — ИА Регнум. Программа размещения украинских беженцев была временно приостановлена в Шотландии в связи с нехваткой жилья для их расселения. Об этом 11 июля сообщил журналистам член шотландского правительства Нил Грей.

Плакат в европейском городе «Беженцы, добро пожаловать»

Как пояснил Грей, такое «исключительно сложное» решение было принято, чтобы оставалась возможность полноценно, на прежнем высоком уровне, оказывать помощь тем, кто уже получил визу.

Жильё беженцам с Украины не будет предоставляться по региональной программе «суперспонсорства» в течение ближайших трёх месяцев. На сегодняшний день ею уже воспользовались около семи тысяч человек. Ограничения не будут распространены на тех, кто уже подал заявки, и тех, кого в Шотландии смогут принять родные и близкие люди либо частные спонсоры.

Такое же ограничение было введено в Уэльсе, но там действие программы прекращено на неопределённый срок. В Шотландии и Уэльсе размещением беженцев занимались не только родственники и спонсоры, как в Англии, но и местные власти. Это ускоряло процесс оформления беженцев, однако у региональных властей возникли проблемы с размещением.

В качестве дополнительного жилья планируется использовать круизный лайнер на 700 мест и отремонтировать ранее заброшенное социальное жильё в многоэтажных зданиях.

По состоянию на 4 июля в Великобританию с территории Украины въехало около 91 тыс. беженцев. Всего властями страны украинцам было выдано 150 тыс. виз.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным еврокомиссара по внутренним делам Ильвы Йоханссон, в странах Европейского союза на данный момент остаётся порядка 3,7 млн украинских беженцев, а ещё более 3 млн человек вернулись на территорию Украины.